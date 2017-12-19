Bloomberg
- Дональда Трампа изберут на второй срок
Действующий президент США победит на выборах в 2020 году. Ему удастся отменить Obamacare, но заменить ее новой реформой здравоохранения не получится. США впадет в рецессию. Начнется кризис, а новые выборы в 2024-м выиграет телеведущий Джимми Киммел. Республиканская и Демократическая партии распадутся, на следующих выборах никто не наберет нужного количества голосов. Разгорится политический кризис.
- Фейсбук проиграет битву с фальшивыми новостями
Постправда восторжествовала. Fake News победили фейсбук. Даже искусственный интеллект не спасет от наплыва фальши. К 2028 году пространство медиа разделится на идеологические группы по интересам, но из-за этого все станет только хуже. Большинство россиян будут уверены, что Дональд Трамп стал президентом пожизненно.
- Биткоин заменит банки
К 2028 году банковская система будет уже не та — биткоин признают национальной валютой, а онлайн-сервисы перейдут на биткоин, стоимость которого превысит 1 миллион долларов.
- КНДР запускает ракеты
В 2018 году КНДР запустит ракеты, которые упадут в 20 км от западного побережья США. Трамп на это ничего не ответит, но встретится с Си Цзиньпином. После этого Китай закроет границу с Северной Кореей. В следующем году Ким Чен Ын умрет от сердечного приступа, новое правительство страны откажется от ядерной программы. США начнут поставлять вооружения Китаю, а в 2025 году Китай вернет Тайвань. Япония начнет разрабатывать ядерное оружие.
- В Великобритании захватят власть социалисты
После неудачных переговоров по Brexit главой страны станет лидер лейбористов, социалист Джереми Корбин. Он сделает образование бесплатным и повысит налоги. В 2028 году Великобритания близка к дефолту.
- «Война отцов и детей» разрушит Европу
В 2024 году уровень безработицы среди молодежи в Европе составит 50%. Пенсионеров, которые голосуют за консервативные партии, все труднее содержать. Во Франции к власти придут социалисты. Бельгия распадется на три части, Каталония и Шотландия обретут независимость.
- Китай развязывает торговую войну
Экология в Китае в плачевном состоянии — дойдет до того, что начнут высыхать реки. Китай введет санкции против России, США, Австралии, считая, что эти страны наносят наибольший урон экологии, не сокращая выбросы CO2. Разгорится мировая торговая война.
- Электрокары покончат с нефтью
Массовое производство электрокаров приведет к тому, что ОПЕК отменит соглашение о сокращении добычи нефти. Однако к 2021 году нефть стоит $20, на заводах в России начнут бунтовать. На посту президента Владимира Путина сменит глава Центробанка Эльвира Набиуллина.