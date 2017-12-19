Bloomberg опубликовал традиционный «Гид пессимиста» с подборкой восьми худших возможных сценариев развития будущего общества к 2028 году.

Дональда Трампа изберут на второй срок

Действующий президент США победит на выборах в 2020 году. Ему удастся отменить Obamacare, но заменить ее новой реформой здравоохранения не получится. США впадет в рецессию. Начнется кризис, а новые выборы в 2024-м выиграет телеведущий Джимми Киммел. Республиканская и Демократическая партии распадутся, на следующих выборах никто не наберет нужного количества голосов. Разгорится политический кризис.

Фейсбук проиграет битву с фальшивыми новостями

Постправда восторжествовала. Fake News победили фейсбук. Даже искусственный интеллект не спасет от наплыва фальши. К 2028 году пространство медиа разделится на идеологические группы по интересам, но из-за этого все станет только хуже. Большинство россиян будут уверены, что Дональд Трамп стал президентом пожизненно.

Биткоин заменит банки

К 2028 году банковская система будет уже не та — биткоин признают национальной валютой, а онлайн-сервисы перейдут на биткоин, стоимость которого превысит 1 миллион долларов.

КНДР запускает ракеты

В 2018 году КНДР запустит ракеты, которые упадут в 20 км от западного побережья США. Трамп на это ничего не ответит, но встретится с Си Цзиньпином. После этого Китай закроет границу с Северной Кореей. В следующем году Ким Чен Ын умрет от сердечного приступа, новое правительство страны откажется от ядерной программы. США начнут поставлять вооружения Китаю, а в 2025 году Китай вернет Тайвань. Япония начнет разрабатывать ядерное оружие.

В Великобритании захватят власть социалисты

После неудачных переговоров по Brexit главой страны станет лидер лейбористов, социалист Джереми Корбин. Он сделает образование бесплатным и повысит налоги. В 2028 году Великобритания близка к дефолту.

«Война отцов и детей» разрушит Европу

В 2024 году уровень безработицы среди молодежи в Европе составит 50%. Пенсионеров, которые голосуют за консервативные партии, все труднее содержать. Во Франции к власти придут социалисты. Бельгия распадется на три части, Каталония и Шотландия обретут независимость.

Китай развязывает торговую войну

Экология в Китае в плачевном состоянии — дойдет до того, что начнут высыхать реки. Китай введет санкции против России, США, Австралии, считая, что эти страны наносят наибольший урон экологии, не сокращая выбросы CO2. Разгорится мировая торговая война.

Электрокары покончат с нефтью

Массовое производство электрокаров приведет к тому, что ОПЕК отменит соглашение о сокращении добычи нефти. Однако к 2021 году нефть стоит $20, на заводах в России начнут бунтовать. На посту президента Владимира Путина сменит глава Центробанка Эльвира Набиуллина.