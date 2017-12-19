Первый канал впервые с 2007 года не покажет в новогоднюю ночь фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» из-за ротации фильмов «Золотого фонда», сообщает TJ со ссылкой на пресс-секретаря Первого канала Ларису Крымову.

«Иронию судьбы» покажут в дневное время на канале «Россия 1». По словам Крымовой, фильм входит в пакет «Мосфильма», который делится и ротируется между Первым каналом и «Россией 1».

31 декабря 2017 года Первый канал покажет российские фильмы, на которые у него появились права: «Служебный роман», «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Картину «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые показали 1 января 1976 года по первой программе советского телевидения.