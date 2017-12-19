После дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева чиновники перестали принимать подарки. Об этом пишет The Bell со ссылкой на сотрудников министерств и госкорпораций.

Формально ограничения на прием подарков госслужащими ввели несколько лет назад, но собеседники The Bell подтвердили, что ситуация с подарками стала более жесткой после суда над Улюкаевым. «В прошлом году мы могли дарить книги и календари, в этом году, после ареста Улюкаева, нельзя ничего» — говорит сотрудница промышленного холдинга.

«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются», — рассказывает помощник одного из министров.

В правоохранительных органах рассказали, что в опасность в себе несет и ежедневник, потому что он может стоить 20 тысяч рублей — такой презент может привести к штрафу и увольнению.

«Раньше очень любили из регионов медвежьи шкуры везти и арбузы машинами, теперь эта практика строго пресечена», — вспоминает сотрудник аппарата правительства.

Федеральный чиновник рассказал, что к подаркам из «Роснефти» сформировалось особенное отношение. «Совещание закончилось, а сотрудник «Роснефти» подходит и подарок протягивает. Я руки за спину убираю и говорю: «И тебя с Новым годом, но подарок принимать не буду. Забирай и не приноси сюда больше», — сказал он.

Алексей Улюкаев расссказывал во время дачи показаний, что не раз принимал подарки от главы «Роснефти» Игоря Сечина — то часы, то макет нефтяной вышки. На суде стало известно, что Сечин передал Улюкаеву «корзиночку» с колбасами «от Иваныча» и сумку. Улюкаев решил, что в ней находится вино, однако там лежали 2 миллиона долларов.

На прошлой неделе Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы «Роснефти». Бывшего чиновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.