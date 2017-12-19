Летиция Каста — французская модель и актриса, которая начала карьеру в 15 лет. На семейном празднике она познакомилась с фотографом Фредериком Крессо, который отметил модельную внешность девушки. В 1993 году Летицию объявили мисс Лумио (север острова Корсика, Франция). Спустя 5 лет, Каста стала амбассадором L’Oreal Paris, после чего карьера стремительно пошла в гору: Tommy Hilfiger, Saint Laurent и даже Victoria's Secret — многие известные дизайнеры начали сотрудничать с французской моделью.

Она снялась в картинах «Синий велосипед» (2000), «Генсбур. Любовь хулигана» (2010), «Лицо» (2009) и играла в театре Антуана-Симоне Берриау в постановке «Ундина» французского драматурга Жана Жироду. «Актерское ремесло помогает раскрыться», — говорит о своей кинокарьере Каста.

6 декабря 2016 года Каста выступила как представитель Детского фонда ООН и пообещала помочь 250 миллионам детей, которые жили в зоне военных действий.

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