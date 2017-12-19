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Зачем вам понадобилось учить русский язык?

В детстве я брал уроки фортепиано и часто играл Рахманинова. Он оказал на меня огромное влияние: я влюбился в русскую культуру и проникся русским духом. В 19 лет я переехал в Германию и начал учить язык. Это было сложно, потому что не было никаких базовых знаний, кроме того, я занимался с немецкими преподавателями — и мне приходилось переводить с немецкого на русский и наоборот.

Вы читаете на русском? Какую литературу?

Да, читаю. Но я рассеянный человек, поэтому больше листаю. Из прочитанного полностью мне очень нравится слог Достоевского и Гоголя. У Пушкина тоже очень красивый слог, но он пишет на более простом и чистом языке, а мне нравится посложнее. Больше всего я люблю «Мертвые души» и «Вий» — это вообще круто. Булгаков мне очень нравится — «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце». «Дама с собачкой» Чехова. У вас очень много хороших книг.

А что насчет музыки? Русских исполнителей знаете?

Мне очень нравится русская музыка. Помимо классической, как я уже говорил, я большой поклонник Высоцкого. Его голос — самый красивый для меня, если говорить о русских исполнителях. И он умер в мой день рождения, 25 июля. Елена Камбурова мне нравится, Виктор Цой… Очень много достойных исполнителей — те же «Машина времени» и «БИ-2».

А как возникла идея спеть с БИ-2? Кому она принадлежит? (Грант записал с группой две песни, на одну из них снят клип. — Esquire)

Это была идея группы. Шура БИ-2 пришел на мой концерт год назад. На тот момент я о них ничего не знал. Было интересно познакомиться с человеком, не имея представления, кто он, чем занимается. Он мне сразу понравился, а потом, когда я услышал песни БИ-2, я влюбился в их музыку. Мы записали с ними две песни — «Иначе» и «Виски». Мне по душе меланхолия в русской музыке, у БИ-2 она тоже есть.

Назовите несколько самых впечатляющих вещей в русском языке для вас. Какие-то забавные выражения, слова, сленг?

Первое — склонение числительных, это просто ужасно. Например, слово «один», после которого всегда идет существительное в именительном падеже. А после числительных «двух», «трех», «четырех» и так далее — родительный падеж множественного числа. Например, «пяти сестер» — это кошмар!

Вторая сложная вещь в русском языке — это ударение. Оно постоянно меняется в зависимости от формы слова: землЯ — зЕмлями — зЕмлю. или доскА-дОсками. Наверное, это прозвучит странно, но меня очень увлекает процесс изучения. Для меня русский — самый красивый язык.

Конечно, мне нравится русский мат, и я неплохо им владею (смеется). Много и легко употребляю, к месту. Мне нравятся синонимы и интонационные конструкции. Они позволяют по‑разному говорить об одном и том же. Например, воображать-рисоваться-выпендриваться-вы**ваться. Но, опять же, интересно: «Ну что ты вы***ваешься» — это грубая фраза, но в разговоре между друзьями звучит нормально и ничуть не оскорбительно. Потрясающий язык.

Усилительные частицы — это одно из моих любимых. «Ну как же это», «ж», «неужели», «во что бы то ни стало», «действительно».

А вообще, библия русского языка для меня — грамматический словарь Зализняка! (составленный А. А. Зализняком словарь содержит приблизительно 100 тыс. слов русского языка с их полным морфологическим описанием — Esquire)

