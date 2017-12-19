Администрация Белгорода воспрепятствовала проведению концерта рэпера Фейса, который должен был состояться 18 декабря в клубе «Soda concert hall». Организаторы события опубликовали письмо администрации города на странице музыканта во «Вконтакте».

В письме говорится, что в репертуаре Фейса есть «композиции, содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств».

По мнению чиновников, «исполнение песен данной тематики может негативно отразиться на зрительской аудитории, в том числе на психике и поведении подростков». В связи с этим власти города рекомендовали «принять все возможные меры по недопущению концерта».

Организаторы предложили тем, кто уже купил билеты на выступление Фейса, либо сдать их, либо сходить по ним на концерт рэпера Obladaet, который пройдет в Белгороде 22 декабря.