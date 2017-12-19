Администрация Белгорода воспрепятствовала проведению концерта рэпера Фейса, который должен был состояться 18 декабря в клубе «Soda concert hall». Организаторы события опубликовали письмо администрации города на странице музыканта во «Вконтакте».

«К женщинам он относится всегда с теплотой». Глава комитета Госдумы заступилась за Слуцкого
Далее «К женщинам он относится всегда с теплотой». Глава комитета Госдумы заступилась за Слуцкого
Журналистка «Би-би-си» боится за свою безопасность. Она рассказала о харассменте со стороны Слуцкого
Далее Журналистка «Би-би-си» боится за свою безопасность. Она рассказала о харассменте со стороны Слуцкого

В письме говорится, что в репертуаре Фейса есть «композиции, содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств».

По мнению чиновников, «исполнение песен данной тематики может негативно отразиться на зрительской аудитории, в том числе на психике и поведении подростков». В связи с этим власти города рекомендовали «принять все возможные меры по недопущению концерта».

Организаторы предложили тем, кто уже купил билеты на выступление Фейса, либо сдать их, либо сходить по ним на концерт рэпера Obladaet, который пройдет в Белгороде 22 декабря.

Ранее в октябре был отменен концерт Фейса из-за предупреждения Генпрокуратуры. По информации The Flow, в предупреждении говорилось, что «тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе. Пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы».