Администрация Белгорода воспрепятствовала проведению концерта рэпера Фейса, который должен был состояться 18 декабря в клубе «Soda concert hall». Организаторы события
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По мнению чиновников, «исполнение песен данной тематики может негативно отразиться на зрительской аудитории, в том числе на психике и поведении подростков». В связи с этим власти города рекомендовали «принять все возможные меры по недопущению концерта».
Организаторы предложили тем, кто уже купил билеты на выступление Фейса, либо сдать их, либо сходить по ним на концерт рэпера Obladaet, который пройдет в Белгороде 22 декабря.
Ранее в октябре был