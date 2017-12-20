13 декабря в поп-ап кабаре Rolling Barrels на вечеринку Sips & Chips собрались самые азартные жители столицы. Расслабиться не удавалось ни на минуту — гости развлекались не только за игровым столом, но и на танцполе — для них в этот вечер играл московский диджей Lipelis.

Для девушек было предусмотрено отдельное развлечение — стилисты американской марки по уходу за волосами и стайлингу REDKEN делали им трендовые прически.

Победителем стал самый тихий и спокойный участник — Алексей Иванов, сооснователь стартапа DOC+ (видимо, ему лучше всех давался покерфейс).

Асет Героева и Ефим Гинзбург

Развлечься на Sips & Chips пришли Виктория и Олег Шеляговы, Анна Попова, Изета Гаджиева, Иракли Родоная, Надежда Миссбах, Ирина Чайковская, Мурад Османн, Ефим Гинзбург, Асет Героева и многие другие.

Команда Jameson: Влад Минаев, Анастасия Шавкута, Карине Дадашян, Мария Лямшева, Анна Ершанская

Геннадий Мутасов

Мария Пирумова