Бьорк выпустила новый клип на песню Arisen My Senses с девятого альбома Utopia. Премьера клипа состоялась на сайте Wetransfer.

Новый клип представляет из себя скульптуру о цикле рождения, спаривания и смерти. В видео Бьорк вылупляется из причудливого кокона в виде чешуекрылого. Музыкант Arca, который спродюсировал альбом Бьорк Utopia, также появляется в видеоработе. Режиссером выступил Джесси Канда, создавший обложку Utopia.