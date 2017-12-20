Бьорк выпустила новый клип на песню Arisen My Senses с девятого альбома Utopia. Премьера клипа
Новый клип представляет из себя скульптуру о цикле рождения, спаривания и смерти. В видео Бьорк вылупляется из причудливого кокона в виде чешуекрылого. Музыкант Arca, который спродюсировал альбом Бьорк Utopia, также появляется в видеоработе. Режиссером выступил Джесси Канда, создавший обложку Utopia.
На создание такого клипа режиссера вдохновило неизвестное гигантское существо, которое он пару лет назад обнаружил выброшенным на берегу в Индонезии. «Это был великолепный холмик из белой кожи, жира и плоти в луже крови на солнечном берегу. Это очень меня тронуло, я ощутил абсолютный трепет. Это было сочетание чего-то катастрофического и одновременно прекрасного, тайна и фантазия о том, что было на самом деле, и взаимосвязь с экологией», —