Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск случайно опубликовал в твиттере свой номер телефона. Корреспондент CNBC
«По милости богов ты это сделал. Каким-то образом ты добрался до меня. Я поздравляю тебя и выражаю уважение», — говорилось в сообщении автоответчика. Такую запись можно услышать, когда игроки пробуют звонить по номерам, спрятанным в игре.
По всей вероятности, Маск собирался отправить сообщение со своим номером телефона Джону Кармаку, техническому директору компании Oculus, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности.
«У тебя есть секунда поговорить? Мой номер…» — твитнул он. Маск быстро удалил эту запись, но не стоит забывать, что у него 16,7 млн подписчиков.
Oops: Tesla's Elon Musk appears to accidentally tweet his personal cell phone number to his 16.7 million followers. The message looks like it was meant for Oculus CTO John Carmack.— Anne Riley Moffat (@A_Riley17)
#TicTocNews(Note: reposted w/ correct title.) https://t.co/NbNnm2wL9i pic.twitter.com/1v7KvhFh0A 19 декабря 2017 г.
Ошибка Маска вызвала подозрения, что он собирается предложить Кармаку сотрудничество или должность в одной из своих компаний. По информации Bloomberg, представитель Кармака