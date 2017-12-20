Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск случайно опубликовал в твиттере свой номер телефона. Корреспондент CNBC позвонил по номеру, но после гудков включился автоответчик и проиграл отрывок из игры God of War.

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«По милости богов ты это сделал. Каким-то образом ты добрался до меня. Я поздравляю тебя и выражаю уважение», — говорилось в сообщении автоответчика. Такую запись можно услышать, когда игроки пробуют звонить по номерам, спрятанным в игре.

По всей вероятности, Маск собирался отправить сообщение со своим номером телефона Джону Кармаку, техническому директору компании Oculus, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности.

«У тебя есть секунда поговорить? Мой номер…» — твитнул он. Маск быстро удалил эту запись, но не стоит забывать, что у него 16,7 млн подписчиков.

Ошибка Маска вызвала подозрения, что он собирается предложить Кармаку сотрудничество или должность в одной из своих компаний. По информации Bloomberg, представитель Кармака заявила, что покидать компанию директор Oculus не собирается.