Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск случайно опубликовал в твиттере свой номер телефона. Корреспондент CNBC позвонил по номеру, но после гудков включился автоответчик и проиграл отрывок из игры God of War.

«По милости богов ты это сделал. Каким-то образом ты добрался до меня. Я поздравляю тебя и выражаю уважение», — говорилось в сообщении автоответчика. Такую запись можно услышать, когда игроки пробуют звонить по номерам, спрятанным в игре.

По всей вероятности, Маск собирался отправить сообщение со своим номером телефона Джону Кармаку, техническому директору компании Oculus, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности.

«У тебя есть секунда поговорить? Мой номер…» — твитнул он. Маск быстро удалил эту запись, но не стоит забывать, что у него 16,7 млн подписчиков.

Oops: Tesla's Elon Musk appears to accidentally tweet his personal cell phone number to his 16.7 million followers. The message looks like it was meant for Oculus CTO John Carmack. #TicTocNews (Note: reposted w/ correct title.) https://t.co/NbNnm2wL9i pic.twitter.com/1v7KvhFh0A — Anne Riley Moffat (@A_Riley17) 19 декабря 2017 г.