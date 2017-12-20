Тысячи детей от 6 до 18 лет на озере Вольта (Гана, Африка) трудятся в рабстве по 18 часов в день. Они живут в шалашах, поднимаются на работу, когда солнце ещё не встало, и почти сутки ловят рыбу. Мало кто выдерживает такой жестокости, поэтому создатели видео определяют детям-рабам два варианта спасения: утопиться или быть найденным властями. К сожалению, последний пусть достаётся не каждому.

Видео рассказывает о девятилетнем мальчике Фоли, который по воле судьбы попал в рабство на озеро.

История основана на реальных событиях.