На YouTube-канале Disney опубликовали первый трейлер фильма «Щелкунчик и четыре королевства».

Главные роли исполнили Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фримен и Маккензи Фой. Режиссер картины — Лассе Халльстрем, номинант на премию «Оскар» и автор фильмов «Правила виноделов», «Шоколад» и «Что гложет Гилберта Грейпа».

Маккензи Фой играет роль девочки Клары, которая отправляется в путешествие по Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. В четвертом королевстве ей предстоит встретиться с Мышиным королем. Кира Найтли играет Сахарную фею, а Морган Фримен — Дроссельмейера.

Мировая премьера экранизации сказки Гофмана запланирована на 2 ноября 2018 года.