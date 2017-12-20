Трехкратную обладательницу «Оскара» Мэрил Стрип вновь обвинили в замалчивании ситуации с домогательствами Харви Вайнштейна: уличные художники развесили в Лос-Анджелесе несколько плакатов с фотографией Стрип с Вайнштейном и надписью «Она знала». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Постеры анонимных художников появились возле дома актрисы в Пасадене, а также рядом со студией 20th Century Fox, которая выпускает новый фильм с участием Мэрил Стрип «Секретное досье».

#metoo #sheknew Публикация от Mark Mackie (@markmackie69) Дек 19, 2017 at 7:08 PST

Плакаты отсылают к творчеству Барбары Крюгер, которая в своих работах 80-х годов активно выражала свою социальную позицию, совмещая приемы плакатной типографики и дадаистских коллажей.

В замалчивании и лицемерии оскароносную актрису обвинила Роуз Макгоуэн. «Такие актрисы, как Мерил Стрип, которые с радостью работали на чудовищную свинью, собираются прийти на «Золотой глобус» в черном в знак молчаливого протеста. Ваше молчание и есть проблема», — сказала она.

Мерил Стрип подробно ответила на критику Макгоуэн. В своем заявлении актриса несколько раз повторила, что «не знала» о происходящем.