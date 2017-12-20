Американка Кэрен Вайнио (Caryn Vainio) рассказала в твиттере о том, как фейсбук «скрыл» от нее предсмертные посты своего друга.

«Для тех, кто работает в социальных сетях, мне нужно поделиться с вами историей о друге, который умер, но я не узнала об этом из-за алгоритмов. Друг, с которым я в основном общалась онлайн больше 15 лет, умер в эти выходные. Наша дружба началась на старом игровом форуме, но продолжилась в фейсбуке. Он был частью компании друзей, и мы все поддерживали связь в фейсбуке. Я встретилась с ним год назад, а всего двумя месяцами ранее он сказал, что был бы рад позвать в гости меня и мою семью в Портленд, когда мы там окажемся. Через нашего общего друга на фейсбуке я увидела, что он умер, а перед этим был госпитализирован. Меня это шокировало. Я НИКОГДА не видела этого в своей ленте. Никогда. Я проверила его ленту и удостоверилась, что он писал в ноябре, что находится в больнице. Я никогда не видела эту запись».

Вайнио считает, во всем виноват алгоритм, который определил небольшую активность ее друга в фейсбуке как достаточное основание для того, чтобы не показывать уведомления. По ее словам, она всегда подробно, в хронологическом порядке проверяет свою фейсбук-ленту, а ее друзья, которые общались с этим другом, тоже не видели никаких сообщений о госпитализации и смерти.

«Поэтому сегодня я не просто потеряла друга. Многие из нас потрясены тем, что мы ничего не знали, и мы не знаем, ЗНАЛ ли он, что мы не знаем», — заключила Вайнио.