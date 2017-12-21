Фотограф из Осаки Хидеаки Хамада впервые взял камеру ещё в старшей школе. Его прославила серия снимков «Хару и Мина» (коллекция названа в честь детей Хамады), которую он считает подарком, отправленным в будущее. «Я надеюсь при помощи фотографий передать те чувства и воспоминания, которые есть у каждого из нас, у каждого человека», — говорит японский фотограф. Он надеется, что Мина и Хару смогут испытать тёплые чувства, смотря на детские фото в зрелом возрасте.

Вскоре Хамада начал работать с журналами Kinofolk и другими изданиями. Его фотографии стали чаще просматриваться на Западе, в то время как в Японии он до сих пор не так популярен. «До сих пор сложно продвигать работы в Японии», — говорит Хамада. Это не удивительно. Японцы с особым почтением относятся к искусству. Молодым авторам пробиться сложно из-за консерватизма народа. Но именно это заставляет японских художников максимально вкладываться в свои работы.

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