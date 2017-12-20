Близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс начали скупать биткоины в 2012 году при курсе менее чем $10 за единицу, и спустя несколько месяцев стали владельцами 1% всей находившейся на рынке криптовалюты. В 2013 году стоимость биткоина взлетела до $120, и их пакет оценивался уже в $11 миллионов. «Мы решили вложить наши деньги и надежды в математическую базу, свободную от политики и человеческого фактора», —
Сегодня активы Уинклвоссов оцениваются в более чем $1,5 миллиарда (
Уинклвоссы стали широко известны благодаря судебной тяжбе со своим сокурсником по Гарварду Марком Цукербергом. В 2003 году братья планировали запустить социальную сеть ConnectU и искали разработчика. Им посоветовали обратиться к Цукербергу, с которым они начали работать, пообещав долю в компании. В начале 2004 года Цукерберг запустил собственную социальную сеть The Facebook — братья посчитали это кражей идеи и обратились в суд.
В 2008 году Уинклвоссы и Цукерберг
Завершив многолетнюю тяжбу, Уинклвоссы основали венчурный фонд Winklevoss Capital и начали инвестировать в стартапы, первыми из которых стали ресурс для профессиональных инвесторов SumZero и Hukkster — приложение для онлайн-шоппинга, позволявшее оnслеживать скидки (уже закрыт).
Примерно тогда же Уинклвоссы столкнулись с проблемой защиты своего состояния в криптовалюте. Как известно, биткоины хранятся в электронных кошельках, и для доступа к ним нужны закрытые ключи. Взломав кошелек, хакер может запросто украсть биткоины и, в отличие от банковских операций, его действия практически невозможно отследить. Чтобы избежать этого, Уинклвоссы придумали схему, о которой рассказали
В своей криптовалютной бирже Gemini используют тот же принцип — для входа в кошелек требуется несколько подписей с защищенных устройств, которые никогда не подключались к интернету.
В 2012 году эксперты скептически относлись к инвестициям в биткоин. «Мы превратили их насмешки в кислород и попутный ветер», — делится Тайлер Уинклвосс с The New York Times, пока Gemini готовится к переезду в новый офис в центре Манхэттена, превышающий размеры старого в семь раз.
Уинклвоссы уверены, что скачки курса биткоина в этом году — это только начало. «Мы думаем, что биткоин — это золото 2.0. Какими бы не были ваши причины инвестировать в золото — будь то его дефицит, долговечность, делимость, заменямость — мы считаем, что биткоин соответствует или даже «бьет» золото по всем параметрам», — заявил Тайлер Уинклвосс