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Близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс начали скупать биткоины в 2012 году при курсе менее чем $10 за единицу, и спустя несколько месяцев стали владельцами 1% всей находившейся на рынке криптовалюты. В 2013 году стоимость биткоина взлетела до $120, и их пакет оценивался уже в $11 миллионов. «Мы решили вложить наши деньги и надежды в математическую базу, свободную от политики и человеческого фактора», — заявил тогда Тайлер Уинклвосс.

Сегодня активы Уинклвоссов оцениваются в более чем $1,5 миллиарда ( по курсу Bitcoin на 20 декабря 2017 года). Кроме того, по данным The New York Times, братья владеют другими криптовалютами на сумму в $350 миллионов (в основном это Ethereum) а также первой легальной криптовалютной биржей Gemini («близнецы» в переводе с латинского. — Esquire). В общей сложности состояние Уинклвоссов оценивается в более чем $2 миллиарда, что делает каждого из братьев миллиардером.

Уинклвоссы стали широко известны благодаря судебной тяжбе со своим сокурсником по Гарварду Марком Цукербергом. В 2003 году братья планировали запустить социальную сеть ConnectU и искали разработчика. Им посоветовали обратиться к Цукербергу, с которым они начали работать, пообещав долю в компании. В начале 2004 года Цукерберг запустил собственную социальную сеть The Facebook — братья посчитали это кражей идеи и обратились в суд.

В 2008 году Уинклвоссы и Цукерберг достигли соглашения , в результате которого близнецы получили отступные в $65 миллионов — $25 миллионов наличными и $45 миллионов в виде акций Facebook. В 2011 году братья попытались добиться увеличения отcупных, но суд отклонил их заявление. Несмотря на это, в накладе они не остались — к 2012 году капитализация Facebook выросла с $15 до $70 миллиардов, а стоимость пакета акций Уинклвоссов стала оцениваться в пределах $300 миллионов.

Завершив многолетнюю тяжбу, Уинклвоссы основали венчурный фонд Winklevoss Capital и начали инвестировать в стартапы, первыми из которых стали ресурс для профессиональных инвесторов SumZero и Hukkster — приложение для онлайн-шоппинга, позволявшее оnслеживать скидки (уже закрыт).

Примерно тогда же Уинклвоссы столкнулись с проблемой защиты своего состояния в криптовалюте. Как известно, биткоины хранятся в электронных кошельках, и для доступа к ним нужны закрытые ключи. Взломав кошелек, хакер может запросто украсть биткоины и, в отличие от банковских операций, его действия практически невозможно отследить. Чтобы избежать этого, Уинклвоссы придумали схему, о которой рассказали в свежем интервью в The New York Times — они распечатывают ключи, разрезают из на несколько частей, каждый фрагмент помещают в отдельный конверт, а конверты — в банковские ячейки по всему миру. Таким образом, даже украв один конверт, злоумышленник не сможет получить весь код.

В своей криптовалютной бирже Gemini используют тот же принцип — для входа в кошелек требуется несколько подписей с защищенных устройств, которые никогда не подключались к интернету.

В 2012 году эксперты скептически относлись к инвестициям в биткоин. «Мы превратили их насмешки в кислород и попутный ветер», — делится Тайлер Уинклвосс с The New York Times, пока Gemini готовится к переезду в новый офис в центре Манхэттена, превышающий размеры старого в семь раз.