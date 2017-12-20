« Яндекс.Переводчик » научился переводить текст в эмодзи и обратно. Нововведение работает со всеми языками, которые есть в переводчике.

У языка эмодзи нет известной грамматики, пишет N+1, поэтому с переводом часто возникают трудности. В качестве базового языка при переводе с эмодзи «Яндекс.Переводчик» использует английский, после чего переводит на остальные языки. Помимо «Яндекса», есть и другой переводчик эмодзи — Decodemoji . Однако этот сервис может переводить только с английского языка, а обратный перевод недоступен.

Esquire обратился к творчеству русских футуристов, известных своим отрицанием традиционных норм и стремлением к емкости и лаконичности, и попробовал перевести несколько стихотворений на язык эмодзи.

Владимир Маяковский «А вы смогли бы?»

Велимир Хлебников «Вечер…»

Игорь Северянин «Не более, чем сон»

Этот же стих наоборот

Отрывок из стихотворения Александра Введенского «Мне жалко что я не зверь»

«Заклятие смехом» Велимира Хлебникова «Яндекс.Переводчик» полностью перевести не смог.