«
У языка эмодзи нет известной грамматики,
Esquire обратился к творчеству русских футуристов, известных своим отрицанием традиционных норм и стремлением к емкости и лаконичности, и попробовал перевести несколько стихотворений на язык эмодзи.
Владимир Маяковский «А вы смогли бы?»
Велимир Хлебников «Вечер…»
Игорь Северянин «Не более, чем сон»
Этот же стих наоборот
Отрывок из стихотворения Александра Введенского «Мне жалко что я не зверь»
«Заклятие смехом» Велимира Хлебникова «Яндекс.Переводчик» полностью перевести не смог.