Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала длинный список картин, которые будут бороться за главную номинацию премии — «Лучший фильм».

В числе претендентов — «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Секретное досье» Стивена Спилберга с Мерил Стрип и Томом Хэнксом в центральных ролях, «Леди Птица» Греты Гервиг с Сиршей Ронан в главной роли, триллер «Прочь» Джордана Пила, военный фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, «Форма воды» Гильермо дель Торо, «Темные времена» Джо Райта, «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс, «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева и другие фильмы.

В лонг-лист также попала лента «Все деньги мира», в которой заменили актера — обвиненного в домогательствах Кевина Спейси. Полный список из 341 фильмов можно посмотреть на сайте киноакадемии.

Согласно правилам, фильм должен быть показан в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса не позднее 31 декабря и находиться в прокате не менее семи дней, а его длительность должна быть не менее 40 минут, .

В итоговую номинацию попадут от пяти до десяти работ. Результаты объявят 23 января 2018 года. Церемония вручения «Оскара» состоится 4 марта.