На YouTube-канале WorldstarHipHop опубликовали посмертный официальный клип Lil Peep на песню Save That Shit с единственного альбома рэпера Come Over When Youʼre Sober, Pt. 1 2017 года.

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Видео начинается со слов его матери — «В память о моем любимом сыне Гасе». Клип состоит из концертных записей музыканта и повествует об истории взаимоотношений рэпера с девушкой.

Густав Айр умер 16 ноября за несколько часов до своего концерта, который должен был состояться в в Тусоне в штате Аризона. Причиной смерти стала передозировка опиоидными препаратами фентанилом и ксанаксом.

Lil Peep стал известен в 2015 году — на него обратили внимание в Soundcloud, где он выкладывал свои треки. В марте музыкант приезжал в Москву, где снял клип на песню Benz Truck («Гелик») с русскими субтитрами, который завоевал особенную популярность в России.