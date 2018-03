На YouTube-канале WorldstarHipHop опубликовали посмертный официальный клип Lil Peep на песню Save That Shit с единственного альбома рэпера Come Over When Youʼre Sober, Pt. 1 2017 года.

Видео начинается со слов его матери — «В память о моем любимом сыне Гасе». Клип состоит из концертных записей музыканта и повествует об истории взаимоотношений рэпера с девушкой.

Густав Айр умер 16 ноября за несколько часов до своего концерта, который должен был состояться в в Тусоне в штате Аризона. Причиной смерти стала передозировка опиоидными препаратами фентанилом и ксанаксом.