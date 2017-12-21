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Видео начинается со слов его матери — «В память о моем любимом сыне Гасе». Клип состоит из концертных записей музыканта и повествует об истории взаимоотношений рэпера с девушкой.
Густав Айр умер 16 ноября за несколько часов до своего концерта, который должен был состояться в в Тусоне в штате Аризона. Причиной смерти
Lil Peep стал известен в 2015 году — на него обратили внимание в Soundcloud, где он выкладывал свои треки. В марте музыкант приезжал в Москву, где снял клип на песню