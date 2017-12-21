Дизайнер Артемий Лебедев
«Ты придумал новую традицию — заставлять людей извиняться за любую критику, за косой взгляд на тебя, за неаккуратное слово про твою сестру», — пишет Лебедев.
По мнению дизайнера, принудительные извинения вообще нельзя назвать настоящими, в них нет уважения. «Тебе может показаться, что если ты сильный, то тебя все уважают. Нет, дорогой. У нас немного разные менталитеты. В нашей культуре нужно завоевывать уважение совсем другими умениями — делами, душой, умом, мудростью», — подчеркнул Лебедев.
В декабре резонансным случаем, связанным с практикой публичных извинений, стала сценка из Comedy Woman, которая оскорбила жителей Ингушетии из-за «посягательства на честь и достоинство кавказской женщины»,