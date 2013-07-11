Маша (6 лет, страдает от нескольких врожденных пороков).
Кафетерий дома-интерната.
Владик (9 лет, неслышащий и незрячий), Полина (9 лет, незрячая), Даниил (10 лет, неслышащий и незрячий) на прогулке.
Алина (6 лет, неслышащая, страдает аутизмом) одевается после тихого часа.
Арсений (10 лет, незрячий) на занятиях в спортивном зале.
Незрячий мальчик по дороге в кафетерий.
Ирина (7 лет, неслышащая, страдает от проблем со зрением).
Маша (6 лет, страдает от нескольких врожденных пороков).
Незрячий мальчик по дороге в кафетерий.
Ирина (7 лет, неслышащая, страдает от проблем со зрением).