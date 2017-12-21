Международный олимпийский комитет (МОК) представил эмблему, с которой российским спортсменам предложено выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Согласно требованиям МОК, название страны надо заменить на Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России»). При этом слово Russia нельзя выделять более крупным шрифтом. Сокращенное название RUS также будет заменено на OAR. Все надписи на форме должны быть на английском языке, а сам шрифт должен быть как можно более универсальным.

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Тем временем глава Bosco Михаил Куснирович рассказал газете «Коммерсантъ», что обратится в МОК с требованием запретить использовать логотип его бренда на форме сотрудников МОК. По его словам, обязательства по контракту перед Олимпийским комитетом полностью выполнены.

«Я надеюсь, что это укладывается в рамки моих прав на интеллектуальную собственность, на бренд, ведь для МОК важно было, чтобы куртки и брюки теплые были поставлены. А то, что я хочу соответствовать внутренне и внешне своему состоянию эмоциональному… Я считаю, у меня такое право есть. Да, мы выйдем с предложением о приостановке в одностороннем порядке наших спонсорских прав до момента восстановления аккредитации Олимпийского комитета России в МОК, и тогда, уже, может быть, на следующей Олимпиаде…», — объяснил Куснирович.

В этом году Bosco di Ciliegi Куснировича стала главным поставщиком одежды для Международного олимпийского комитета. Раньше основным поставщиком МОК была компания Nike.

Исполком Международного Олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральным статусе.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.