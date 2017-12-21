В преддверии Нового года спортивный бренд Adidas собрал за одним столом влиятельных людей в мире спорта, музыки и моды и выпустил мотивационный ролик под названием Calling all Creators.

В минутном видео футболисты Дэвид Бекхэм, Фон Миллер, Лионель Месси и Аарон Роджерс, баскетболисты Джеймс Харден, Кэндис Паркер и Брэндон Ингрэм, дизайнер Александр Вэнг, модель Карли Клосс и музыкант Фаррелл Уильямс сидят за круглым столом, рассуждая о роли творчества в современном мире.

«Креативность значит все в сегодняшней игре. Она дает заявить о себе. Игра никогда не будет прежней. Границы, гендер и раса не имеют значения. Мода вдохновляется музыкой, дизайн и спорт идут рука об руку. Присоединяйся. Давай изменим спорт и изменим жизнь», — обращаются герои ролика к зрителю.