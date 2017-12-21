Адриана Лима, запустившая в 1998 году моду на бразильскую красотку, семь лет подряд входила в рейтинг самых сексуальных моделей мира. Больше она известна как ангел Victoria's Secret и амбассадор компании Maybelline.
Свою карьеру модель начала в 15 лет в Бразилии, а с 1998 года демонстрировала одежду знаменитых домов моды, таких как Giorgio Armani, Louis Vuitton, Christian Dior, Prada
Instagram модели — место не только модных фотографий, но и бытовых снимков. В историях Лимы часто появляются её дочери Валентина и Сиенна.