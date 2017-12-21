Адриана Лима, запустившая в 1998 году моду на бразильскую красотку, семь лет подряд входила в рейтинг самых сексуальных моделей мира. Больше она известна как ангел Victoria's Secret и амбассадор компании Maybelline.

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Свою карьеру модель начала в 15 лет в Бразилии, а с 1998 года демонстрировала одежду знаменитых домов моды, таких как Giorgio Armani, Louis Vuitton, Christian Dior, Prada и т. д., а также появилась на обложках многих глянцевых изданий (Esquire, GQ, Vogue и др.). Спустя 10 лет после крупного дебюта, Адриана снялась в эпизоде сериала Фернандо Гаитана «Дурнушка» телеканала АВС.

Instagram модели — место не только модных фотографий, но и бытовых снимков. В историях Лимы часто появляются её дочери Валентина и Сиенна.

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A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on