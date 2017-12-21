Мэтт Деймон еще раз публично высказался на тему сексуальных домогательств. В интервью с Business Insider он высказал опасения, что порядочных мужчин ровняют под одну гребенку с насильниками.

«Сейчас наступил переломный момент, и это здорово, но существует одна вещь, о которой никто не говорит: есть огромное количество офигенных парней — с многими из них я работал — они не делают ничего подобного и на их жизни все это не должно повлиять. Если мне придется подписать дело о сексуальных домогательствах, мне все равно, я подпишу его. Я бы подписал его и раньше. Я не практикую такое, и большинство людей, которых я знаю, тоже», — поделился он.

Актер также подчеркнул, что не сотрудничает с теми, чья репутация запятнана. «Я бы не хотел работать с кем-то подобным — жизнь слишком коротка для этого. Но каждое конкретное обвинение в сексуальных домогательствах должно рассматриваться индивидуально. Вы должны задаваться вопросом, какая именно перед вами история», — подытожил актер.

Ранее Мэтт Деймон подвергся широкой критике, поскольку заявил, что каждый случай с сексуальными домогательствами необходимо рассматривать отдельно и смешивать все в одну кучу не нужно. В частности, утверждал актер, истории Харви Вайнштейна и сенатора Эла Франкена нельзя рассматривать под одним углом, так как «есть разница между пошлепыванием чьей-нибудь задницы, насилием и растлением детей».

За эти слова актера осудили в изданиях Vulture, Splinter и Jezebel, а актриса Алиса Милано, запустившая флешмоб против сексуального насилия #МеTоо, обратилась к Деймону с большим постом в твиттере. «Я стала жертвой каждой составляющей спектра сексуального насилия, о котором ты говорил. Они все приносят боль. И все они связаны с патриархатом, переплетенным с нормализованной мизогинией, принимаемой и даже поощряемой в обществе. Мы возмущены не тем, что кто-то схватил нас за задницу. Мы возмущены тем, что допустили, что это нормально», — заявила Милано.

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