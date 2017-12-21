Компания Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей iPhone после обновлений iOS. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на официальное заявление компании.

Замедление нужно для продления срока работы батареи смартфона, поскольку она изнашивается со временем, говорится в заявлении Apple.

«В прошлом году мы выпустили для iPhone 6, 6s и SE функцию, которая сглаживает резкие пики производительности, когда это необходимо, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение аппаратов при таких условиях. Теперь мы добавили эту функцию и в iPhone 7 с iOS 11.2 и продолжим добавлять ее в следующие устройства», — сообщают представители Apple.

Таким образом, чтобы вернуть нормальную производительность телефону, нужно обратиться в сервисный центр и поменять старую батарею.