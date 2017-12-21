Компания Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей iPhone после обновлений iOS. Об этом
Замедление нужно для продления срока работы батареи смартфона, поскольку она изнашивается со временем, говорится в заявлении Apple.
«В прошлом году мы выпустили для iPhone 6, 6s и SE функцию, которая сглаживает резкие пики производительности, когда это необходимо, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение аппаратов при таких условиях. Теперь мы добавили эту функцию и в iPhone 7 с iOS 11.2 и продолжим добавлять ее в следующие устройства», — сообщают представители Apple.
Таким образом, чтобы вернуть нормальную производительность телефону, нужно обратиться в сервисный центр и поменять старую батарею.