Компания Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей iPhone после обновлений iOS. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на официальное заявление компании.

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Замедление нужно для продления срока работы батареи смартфона, поскольку она изнашивается со временем, говорится в заявлении Apple.

«В прошлом году мы выпустили для iPhone 6, 6s и SE функцию, которая сглаживает резкие пики производительности, когда это необходимо, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение аппаратов при таких условиях. Теперь мы добавили эту функцию и в iPhone 7 с iOS 11.2 и продолжим добавлять ее в следующие устройства», — сообщают представители Apple.

Таким образом, чтобы вернуть нормальную производительность телефону, нужно обратиться в сервисный центр и поменять старую батарею.