Голливудского продюсера Гэри Годдарда обвинили в растлении малолетних актеров и сексуальных домогательствах, сообщает издание Los Angeles Times.

О негативном опыте с участием создателя «Терминатора-2» рассказали восемь актеров, которые начинали карьеру в 70-е годы, еще будучи детьми. Вместе они играли в театральной труппе в Санта-Барбаре, которую курировал Годдард. В числе предполагаемых жертв, выступивших против продюсера, есть звезда сериала «Скорая помощь» Энтони Эдвардс.

«То, что он делал, не было любовью и не было дружбой. Это был ужас, потому что он манипулировал молодыми сердцами и умами», — сказал Эдвардс.

По словам потерпевших, они столкнулись с психологическими проблемами после произошедшего. При этом многие актеры вспоминают, что на съемочной площадке Годдарт был хорошим наставником и другом, а работать с ним было захватывающе.

Представители Годдарда назвали обвинения лживыми. Сам продюсер отказался дать комментарии Los Angeles Times.

Гэри Годдард — 63-летний американский режиссер, сценарист, продюсер и основатель компании по дизайну развлечений The Goddard Group.