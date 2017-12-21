Киноагрегатор Rotten Tomatoes , который формирует рейтинг фильмов на основе рецензий кинокритиков, опубликовал свой список лучших фильмов 2017 года.

Десятка лучших фильмов выглядит так.

«Прочь» (Get Out) «Любовь — болезнь» (The Big Sick, в России фильм не показывали) «Дюнкерк» (Dunkirk) «Чудо-женщина» (Wonder Woman) «Леди Птица» (Lady Bird, российская премьера — 26 апреля) «Логан» (Logan) «Звездные войны. Последние джедаи» (Star Wars: The Last Jedi) «Малыш на драйве» (Baby Driver) «Тайна Коко» (Coco) «Тор: Рагнарек» (Thor: Ragnarok)

В список также вошли фильмы «Планета обезьян: Война», «Человек-паук Возвращение домой», «Я вам не негр», «Проект Флорида», «Форма воды». Полный список лучших картин уходящего года можно посмотреть на сайте киноагрегатора.

Суммарный рейтинг фильма на Rotten Tomatoes говорит об общей экспертной оценке, при этом учитываются не только положительные отклики, но и количество рецензий. Обзоры оценивают как «скорее положительные» или «скорее негативные».

Rotten Tomatoes был запущен в 1998 году, а его название, которое переводится, как «гнилые помидоры», происходит от традиции забрасывать плохих артистов испорченными помидорами.



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