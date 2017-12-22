Издание The Guardian составило нетривиальный рейтинг самых стильных и хорошо одетых героев сериалов в 2017 году.

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Далее Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада»
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Первой издание упоминает принцессу Маргарет из сериала Netflix «Корона». Эксперты оценили, как героиня Ванессы Кирби использует винтажный стиль, отказываясь от традиционных закрытых нарядов.

За безупречные воротнички и пиджаки следующей в список попала героиня Тэнди Ньютон из сериала «По долгу службы», продемонстрировав, как нужно выглядеть на работе. Комик Азиз Ансари в роли Дейва в сериале «Мастер не на все руки» также признан стильным в громоздкой номинации «Самый прогрессивный пост-хипстер».

Ник из «Рассказа служанки» напомнил экспертам о золотых годах Эди Слимана, когда тот был креативным директором мужской линии Dior Homme и когда создал свой легендарный прилегающий мужской силуэт. В пост-вайнштейновском мире такие образы нужны во имя моды, считают эксперты.

В список попала китовая акула из документального сериала «Голубая планета 2». По мнению издания, благодаря пятнистому окрасу, у акулы получился невозмутимый и величественный образ. Джон Сноу из «Игры престолов» со своей шкурой зверя на плечах заполучил, наверное, самое фееричное звание — «Лучшее использование коврика IKEA».

Эксперты также выделили социолога Дебби из сериала Дэвида Финчера «Охотник за разумом», Маргарет из «Говардс Энд», Селесту из «Большой маленькой лжи» за ее свитера и героическое поведение, новую героиню Макс из второго сезона «Очень странных дел», Томми из сериала «Острые козырьки», которого играет ирландский актер Киллиан Мерфи. Кроме того, издание считает, что Иса Рэй в «Белой вороне» носила лучшие футболки с политическими заявлениями.