Disney Channel перезаписал озвучку эпизодического персонажа по имени «Ужасающее потное однорукое чудовище» (The Horrifying Sweaty One-Armed Monstrosity) в сериале «Гравити Фолз». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Персонаж Луи Си Кея появляется в сериях «Странногедон. Часть 1» и «Странногедон. Часть 3». Озвучку комика заменили голосом создателя и сценариста «Гравити Фолз» Алекса Хирша. Теперь Луи Си Кей не указан даже в титрах сериала. Переозвучку провели в ноябре 2017 года.

К такому решению телеканал пришел после того, как комика обвинили в домогательствах и мастурбации в присутствии женщин без их согласия. После этого HBO и Netflix прекратили проекты с участием Си Кея, а прокатная компания отказалась выпускать его фильм «Я люблю тебя, папочка».

Оригинальная озвучка

Озвучка с голосом Алекса Хирша