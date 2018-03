Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер продолжения известного мюзикла Mamma Mia! Here we go again.

События картины будут развиваться одновременно в прошлом и настоящем. Софи, которую играет Аманда Сайфред, узнает о своей беременности и начинает вспоминать прошлое своей мамы — Донну в молодости исполнит Лили Джеймс.

В фильме также снимаются Мэрил Стрип, Джули Уолтерс, Кристин Барански, Колин Фёрт, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард, Доминик Купер и певица Шер. Режиссер и сценарист второй части мюзикла — Ол Паркер.

В российский прокат фильм выйдет 16 августа 2018 года.





Первый фильм Mamma Mia! 2008 года сняла Филлида Ллойд.