Чеченский министр по внешним связям Джамбулат Умаров прокомментировал «открытое письмо горному брату», которое Артем Лебедев опубликовал у себя на фейсбуке. Об этом сообщает «Дождь».

В своем обращении Лебедев выступил против принудительных публичных извинений, которые сейчас распространились в Чечне и других республиках Северного Кавказа. Чеченский министр не одобрил такие действия, назвав письмо Лебедева попыткой «попиариться на имени Рамзана Кадырова» и отметив, что ему «не стоило обвинять в трусости всех тех, кто действительно осознал свои ошибки и действительно извинялся».

«Артемию Лебедеву я на это обращение скажу следующее. Артемий — пустышка. Я не знаю, какой он блогер. Это человек, который в своем этом дешевом посту сразу признается, что он ноль. Он признается, что он трус», — сказал Умаров.

По мнению дизайнера, принудительные извинения нельзя назвать настоящими и в них нет уважения. «Тебе может показаться, что если ты сильный, то тебя все уважают. Нет, дорогой. У нас немного разные менталитеты. В нашей культуре нужно завоевывать уважение совсем другими умениями — делами, душой, умом, мудростью», — написал Лебедев в своем письме.