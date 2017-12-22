Несколько человек подали в суд на компанию Apple после того, как выяснилось, что разработчики намеренно снижают скорость работы старых моделей iPhone, сообщает TMZ.

Коллективный иск подал житель Лос-Анджелеса и владелец iPhone 7 Стефан Бодганович (Stefan Bodganovich). Он утверждает, что компания предприняла такой шаг втайне от клиентов ради прибыли и роста числа покупателей новых iPhone. Богданович требует от Apple выплатить компенсацию и прекратить снижать производительность старых моделей.

По информации Chicago Sun Times, аналогичные иски подали и жители штатов Иллинойс, Огайо, Индиана и Северная Каролина. Все они — обладатели моделей Apple от iPhone 5 до iPhone 7.

Накануне Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей iPhone после обновлений iOS. Официальные представители компании заявили, что замедление необходимо для продления срока работы батареи смартфона, поскольку она изнашивается со временем.