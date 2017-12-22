Facebook и крупнейший звукозаписывающий лейбл Universal Music Group (UMG) подписали лицензионное соглашение, сообщает издание The Verge.

Благодаря сделке пользователи социальной сети смогут свободно выкладывать видеоматериалы с музыкальными композициями, права на которые принадлежат UMG, а контент не будет удаляться по требованию артистов лейбла. Договор также распространяется на Instagram и Oculus, которые принадлежат Facebook.

В Facebook уверены, что сделка позволит эффективнее продвигать аудиовизуальный пользовательский контент.

«Это партнерство является важным первым шагом, демонстрирующим, что инновации и справедливая компенсация для музыкантов взаимоукрепляют друг друга — они процветают вместе. Мы с нетерпением ждем, что Facebook станет важным вкладчиком в здоровую экосистему музыки, которая принесет пользу артистам, фанатам и всем тем, кто вкладывает средства в то, чтобы донести отличную музыку до всего мира», — прокомментировал сделку вице-президент по цифровой стратегии UMG Майкл Нэш.

Facebook начал вести переговоры с UMG еще в 2015 году — вместе они решали, как эффективнее внедрить музыку на платформу. При этом в социальной сети не хотели идти традиционным путем, ограничившись лишь созданием стримингового сервиса.

Сейчас Facebook обсуждает подписание подобного соглашения с Warner Music Group и Sony Music Group. Также на платформе разрабатывается собственная система Content ID, подобная той, что существует на YouTube.