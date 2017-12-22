АРОМАТ

Первый Givenchy Gentleman вышел еще в 1975 году, этот аромат — абсолютная классика. Он удивит вас неожиданным сочетанием запахов — ноты сладкой груши, ириса и лаванды напоминают о лете, а сочетание пачулей и кожи в основе аромата обволакивает и придает оттенок серьезности.

ФЛАКОН

Флакон почти такой же, как первый Givenchy Gentleman — его легко узнать благодаря лаконичной форме из массивного стекла. Отличают его небольшие детали — а именно черная лакированная крышечка и черная полоса, опоясывающая прозрачный флакон.

МУЖЧИНА

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон абсолютно точно передает философию Givenchy Gentleman — это аромат для настоящих джентльменов, независимых, утонченных, с врожденным чувством элегантности, которым свойственно великодушие, благородство, нежность, оригинальность и романтичность.

Аарон Тейлор-Джонсон — актер разных амплуа. Он сыграл Джона Леннона в биографическом фильме Nowhere Boy, отметился в блокбастере «Пипец», а также исполнил роль графа Вронского в «Анна Каренина» Джо Райта. Одна из его последних работ — фильм Тома Форда «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals), за роль в котором он получил премию «Золотой глобус» в номинации Лучший Актер второго плана в январе 2017 и был номинирован на Премию BAFTA в той же номинации.