На YouTube-канале американского рэпера Шона Картера, более известного как Jay-Z, появились три новых видео. Это клипы на треки Smile, Marcy Me и Legacy из новой пластинки музыканта «4:44», релиз которой состоялся в июне этого года.

В съемках Smile приняла участие мать рэпера Глория Картер. Ее голос также можно услышать в песне. 8-минутный клип рассказывает историю темнокожей женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией. «У мамы четверо детей, но она лесбиянка, ей долго приходилось играть роль другого человека», — поет Джей Зи.

Клип Marcy Me — творение братьев Сэфди, которые сняли криминальную драму «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Герой трехминутного ролика — темнокожий мальчик, за жизнью которого в общине наблюдает полицейский.

Довершает тройку ролик Legacy, который откажает проблемы в системе правосудия и представлен в виде 11-минутной короткометражки о жизни тюремных заключенных. Клип отмечен звездным актерским составом: Рон Перлман из «Хеллбоя», Джесси Уильямс, известный по роли доктора Джексона Эйвери из сериала «Анатомия страсти», и оскароносная Сьюзан Сарандон.

Все ролики также доступны в Tidal, музыкальном стриминговом приложении, запущенном Джей Зи и его друзьями. Новый альбом рэпера появился сначала там, и лишь потом пластинку смогли послушать пользователи Apple Music и iTunes.