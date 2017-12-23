Антон Новодережкин/ТАСС
Ксения Собчак, собирающаяся участвовать на президентских выборах в 2018 году, опубликовала свою предвыборную программу. Она называется «
Программу составляли эксперты и партия «Гражданская инициатива», от которой Собчак идет на выборы. Отмечается, что документ будет дополняться до окончания избирательной кампании. Приводим основные тезисы.
- Россия должна жить согласно общеевропейским ценностям, поэтому законы, ограничивающие права людей и усложняющие проявление политической инициативы, должны быть отменены или пересмотрены.
- Россия из суперпрезидентской республики должна перейти к полноформатной парламентской демократии. Нужна реформа Конституции.
- Нужно отказаться от тоталитарных символов, захоронить Ленина и ввести законодательный запрет на оправдание Сталина и репрессий 20−50-х годов XX века.
- Нужна приватизация государственных корпораций и госмонополий.
- Необходимо сократить траты на оборону, полицейские силы и государственный аппарат. Это должно высвободить для социальных нужд до 1,5 триллиона рублей, полагает команда Собчак.
- Необходимо снизить страховые платежи для работодателей, снизить налог на прибыль и повысить налог на добычу полезных ископаемых, распространив его на все сырьевые отрасли.
- Приоритетом в социальной политике России должно стать образование, на него необходимо выделять не менее 5% ВВП. Образование нужно освободить от идеологии — никаких религиозных дисциплин. У школьников должна быть возможность выбора предметов в старших классах. Систему ЕГЭ нужно сохранить.
- Министерство культуры нужно упразднить.
- Россия должна предпринять максимум усилий для восстановления партнерских отношений с Европой, в долгосрочной перспективе -подписать соглашение об ассоциации с ЕС.
- Россия должна прекратить «гибридную войну», которую ведет на Украине. Вопрос Крыма нужно решать, проведя референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом