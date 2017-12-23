Антон Новодережкин/ТАСС

Ксения Собчак, собирающаяся участвовать на президентских выборах в 2018 году, опубликовала свою предвыборную программу. Она называется «123 трудных шага» и состоит из четырех частей — внутренняя политика, развитие экономики, социальная политика и внешняя политика.

Программу составляли эксперты и партия «Гражданская инициатива», от которой Собчак идет на выборы. Отмечается, что документ будет дополняться до окончания избирательной кампании. Приводим основные тезисы.

  1. Россия должна жить согласно общеевропейским ценностям, поэтому законы, ограничивающие права людей и усложняющие проявление политической инициативы, должны быть отменены или пересмотрены.
  2. Россия из суперпрезидентской республики должна перейти к полноформатной парламентской демократии. Нужна реформа Конституции.
  3. Нужно отказаться от тоталитарных символов, захоронить Ленина и ввести законодательный запрет на оправдание Сталина и репрессий 20−50-х годов XX века.
  4. Нужна приватизация государственных корпораций и госмонополий.
  5. Необходимо сократить траты на оборону, полицейские силы и государственный аппарат. Это должно высвободить для социальных нужд до 1,5 триллиона рублей, полагает команда Собчак.
  6. Необходимо снизить страховые платежи для работодателей, снизить налог на прибыль и повысить налог на добычу полезных ископаемых, распространив его на все сырьевые отрасли.
  7. Приоритетом в социальной политике России должно стать образование, на него необходимо выделять не менее 5% ВВП. Образование нужно освободить от идеологии — никаких религиозных дисциплин. У школьников должна быть возможность выбора предметов в старших классах. Систему ЕГЭ нужно сохранить.
  8. Министерство культуры нужно упразднить.
  9. Россия должна предпринять максимум усилий для восстановления партнерских отношений с Европой, в долгосрочной перспективе -подписать соглашение об ассоциации с ЕС.
  10. Россия должна прекратить «гибридную войну», которую ведет на Украине. Вопрос Крыма нужно решать, проведя референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом