Антон Новодережкин/ТАСС

Ксения Собчак, собирающаяся участвовать на президентских выборах в 2018 году, опубликовала свою предвыборную программу. Она называется « 123 трудных шага » и состоит из четырех частей — внутренняя политика, развитие экономики, социальная политика и внешняя политика.

Программу составляли эксперты и партия «Гражданская инициатива», от которой Собчак идет на выборы. Отмечается, что документ будет дополняться до окончания избирательной кампании. Приводим основные тезисы.