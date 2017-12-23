В интервью Channel 4 Мэрилина Мэнсона спросили, что он думает о ситуации с обвинениями в домогательствах. Среди тех, кто выступает против сексуального насилия и обвиняет продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании — Роуз Макгоуэн, с которой музыкант некогда был помолвлен. Слова Мэнсона передает NME.

Когда Мэнсона спросили о Роуз, он сказал, что «не удивлен», но на момент их отношений не знал об этом. «Я очень мстительный человек, я всегда защищаю близких, особенно в отношениях, но я никогда… Такого эпизода не было в наших отношениях», — сказал он. При этом Мэнсон не согласен с тем, как его бывшая невеста справляется с ситуацией.

Я просто не согласен с эффектом снежного кома от произошедшего — это может разрушить жизни многих людей, которые не должны быть разрушены.

По мнению музыканта, жертв изнасилования могут оскорбить заявления тех, кто пережил нечто «не такое серьезное, как настоящее сексуальное насилие». Мэнсон отметил, что «это не то же самое, когда тебе причиняют ущерб».

Если вам есть что сказать, обращайтесь в полицию, а не в прессу, и в первую очередь учитесь справляться с этим, вот что я бы сделал.

Мэнсон заметил, что скандалы на почве домогательств заставляют людей чувствовать себя так, словно даже неправильный взгляд мог бы стать поводом для обвинения.

«Мне бы не хотелось, чтобы из-за этого внимание всего мира сместилось с художественной составляющей Голливуда, а многие фильмы были бы уничтожены», — подчеркнул Мэнсон.

Музыкант подытожил, что «миру нужно прийти к балансу, чтобы правильно справляться с такой ситуацией».

В октябре этого года Мэрилин Мэнсон выгнал из группы басиста своей группы Джорди Уайта по прозвищу Твигги, когда его обвинили в изнасиловании. Бывшая девушка басиста заявила, что Уайт надругался над ней в 1990-х.