Григорий Сысоев / ТАСС

На 83-м году жизни умер выдающийся линвист, академик РАН Андрей Зализняк. Об этом сообщил сотрудник сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

Зализняк — автор «Грамматического словаря русского языка», содержащего 100 тысяч слов с их полным морфологическим описанием. Этот труд лег в основу большинства современных компьютерных программ, работающих с русской морфологией. Более 50 лет Зализняк преподавал на филологическом факультете МГУ, также он читал лекции в европейских университетах.

Зализняк был большим исследователем новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве». В 1995 году вышла его книга «Древненовгородский диалект». В 2007 году академик получил государственную премию России в области науки и технологий за вклад в развитие лингвистики.