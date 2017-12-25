Эминем опубликовал на своем YouTube-канале клип Walk On Water — этот трек он записал вместе с Бейонсе.

Сама Бейонсе в клипе не появляется, зато в нем много «клонов» Эминема, которые набирают текст на печатной машинке. В конце видео рэпер печатает строчки из песни Stan, которую он записал в 1999 году с Dido.

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Девятый студийный альбом Эминема Revival вышел 15 декабря после четырех лет молчания. В альбом вошли 19 треков, в записи которых приняли участие Эд Ширан, Бейонсе, Пинк, Алиша Киз, Скайлар Грей, Кейлани, X Ambassadors, Phresher и другие исполнители.