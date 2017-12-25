Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс продолжают шутить друг над другом. Лайвли опубликовала на своей странице в инстаграме жуткий снимок печенья с растекшейся глазурью, подписав в его: «Райан Рейнольдс сделал рождественское печенье… Ну, по крайней мере, он красавчик…».

Рейнолдс ответил таким образом: «Я хотел быть первым человеком, который готовит рождественское печенье, используя только молоток».

Звездная пара давно известна своими упражнениями в семейном троллинге. Первым начал шутить Рейнольдс. Актер поздравил в инстаграме жену с днем рождения, опубликовав свое фото с ней и обрезав саму Лайвли.

Happy Birthday to my amazing wife. A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Aug 25, 2017 at 8:20pm PDT

Лайвли поздравила мужа в таком же духе, при этом выложив снимок Рейнольдса с Райаном Гослингом.

Happy Birthday, baby. A post shared by Blake Lively (@blakelively) on Oct 23, 2017 at 3:25pm PDT

После этого актер опубликовал фото супруги в образе бездомной со съемок фильма «Ритм-группа» и подписал хэштегом #nofilter.

#nofilter A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Nov 6, 2017 at 2:27pm PST

Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс исполнит роль покемона Пикачу в фильме Роба Леттермана «Детектив Пикачу».