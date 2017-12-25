Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс продолжают шутить друг над другом. Лайвли опубликовала на своей странице в инстаграме жуткий снимок печенья с растекшейся глазурью, подписав в его: «Райан Рейнольдс сделал рождественское печенье… Ну, по крайней мере, он красавчик…».
Рейнолдс ответил таким образом: «Я хотел быть первым человеком, который готовит рождественское печенье, используя только молоток».
Звездная пара давно известна своими упражнениями в семейном троллинге. Первым начал шутить Рейнольдс. Актер поздравил в инстаграме жену с днем рождения, опубликовав свое фото с ней и обрезав саму Лайвли.
Лайвли поздравила мужа в таком же духе, при этом выложив снимок Рейнольдса с Райаном Гослингом.
После этого актер опубликовал фото супруги в образе бездомной со съемок фильма «Ритм-группа» и подписал хэштегом #nofilter.
Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс исполнит роль покемона Пикачу в фильме Роба Леттермана «Детектив Пикачу».