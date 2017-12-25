Рейсовый автобус заехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Госавтоинспекция подтвердила гибель четырех человек, 15 человек получили ранения, сообщает «Интерфакс».

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Трагедия произошла в районе дома номер 2 на Славянском бульваре. «Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», — рассказал источник «Интерфакса». Автобус следовал по маршруту SK до инновационного центра «Сколково».

Правоохранительные органы рассматривают разные версии ДТП, однако основной считается техническая неисправность автобуса, отмечает информационное агентство со ссылкой на два источника. Еще один источник, близкий к властям города, подчеркнул, что «версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается».

По данным Telegram-канала Mash, следователи сейчас допрашивают водителя автобуса 58-летнего Виктора Тихонова, который тоже пострадал в результате аварии. По словам сына и коллег, Тихонов работает в транспортной компании 30 лет, на работе никогда не пил.

«Я подъехал на остановку «Славянский бульвар», это конечная остановка. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», — приводит Mash слова водителя.