Рейсовый автобус заехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Госавтоинспекция подтвердила гибель четырех человек, 15 человек получили ранения, сообщает «Интерфакс».

Трагедия произошла в районе дома номер 2 на Славянском бульваре. «Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», — рассказал источник «Интерфакса». Автобус следовал по маршруту SK до инновационного центра «Сколково».

Авария возле метро Славянский бульвар

Автобус въехал в подземный переход.

Есть пострадавшие. pic.twitter.com/M27sKF9fCZ — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 25 декабря 2017 г.

Правоохранительные органы рассматривают разные версии ДТП, однако основной считается техническая неисправность автобуса, отмечает информационное агентство со ссылкой на два источника. Еще один источник, близкий к властям города, подчеркнул, что «версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается».

По данным Telegram-канала Mash , следователи сейчас допрашивают водителя автобуса 58-летнего Виктора Тихонова, который тоже пострадал в результате аварии. По словам сына и коллег, Тихонов работает в транспортной компании 30 лет, на работе никогда не пил.

«Я подъехал на остановку «Славянский бульвар», это конечная остановка. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», — приводит Mash слова водителя.