Рейсовый автобус заехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Госавтоинспекция подтвердила гибель четырех человек, 15 человек получили ранения,
Трагедия произошла в районе дома номер 2 на Славянском бульваре. «Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», —
Авария возле метро Славянский бульвар— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa)
Автобус въехал в подземный переход.
Есть пострадавшие.
pic.twitter.com/M27sKF9fCZ 25 декабря 2017 г.
Правоохранительные органы рассматривают разные версии ДТП, однако основной считается техническая неисправность автобуса,
По данным Telegram-канала
«Я подъехал на остановку «Славянский бульвар», это конечная остановка. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», — приводит Mash слова водителя.