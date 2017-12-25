Высокогорные ботинки Marmolada от братьев Джакометти, создателей фабрики Walles Calzaturificio, создавались по образцу альпинистской модели начала прошлого века.

Эта обувь идеально подходит для российской зимы — продуманная конструкция надежно фиксирует ногу, рифленая подошва уверенно противостоит гололеду, грубая кожа сохраняет тепло и защищает от снега.

В магазинах Frame Moscow представлены три модели: поклонникам ретро придутся по нраву ботинки из состаренной кожи страуса с эффектом градиента, экспериментаторам — небесно-голубые хайкеры из кожи аллигатора, а консерваторам — гладкие кожаные модели с характерной шнуровкой.