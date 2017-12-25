С 20 декабря 2017 года по 15 января 2018 года киноклуб «Москва» дарит всем купившим новую подарочную карту с любым номиналом от 50 тысяч рублей дополнительно 50 000 рублей в качестве подарка.

Карта выполнена из сплавов редких металлов.

«Москва» — это не просто кинотеатр, это 17 залов премиум-класса, передовой звук Dolby Atmos, голливудское кинопроекционное оборудование, клубная система, гарантирующая приватность, рестораны «La Bella Societa» и «KODO», а также Beluga Bar.