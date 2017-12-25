Формальная обувь для мужчин из премиальной линии CUOIO создана в лучших традициях итальянских мастеров: высококачественная кожа от итальянских кожевенных фабрик, отделка с использованием ручной работы и классические формы. В линии представлены монки, оксфорды, лоферы и дерби.

Кожаная подошва сохраняет естественные воздухопроницаемые свойства натуральной кожи и при этом не пропускает воду извне, благодаря встроенной дышащей водонепроницаемой мембране GEOX — одной из ключевых запатентованных технологий бренда.

Основные цвета коллекции: черный и коричневый.