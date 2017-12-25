Сегодня прошел ровно год со смерти Джорджа Майкла. Семья музыканта
Джордж Майкл навсегда связал себя с Рождеством, еще когда написал трек
Публикуем отрывок из письма:
«Это Рождество без него будет трудным, но мы знаем, что в годовщину нашей утраты мы не одиноки в скорби, ведь печаль нашей большой семьи и наших настоящих друзей разделяют многие из вас.
Мы находимся «в том самом возрасте» и понимаем, что в этом году многие из вас тоже пережили тяжелые потери.
Йог, который любил Рождество, и всегда надеялся, что выпадет снег … хотел бы, чтобы каждый, кто восхищался им и любил его (да — он знал, что так и было!!), уделил немного времени тому, чтобы насладиться его музыкой и подумать о нем с теплотой, убедиться, что проводит время в кругу семьи и друзей и ценит это.
Как все мы знаем, Рождество — не всегда легкая пора, жизнь не идеальна, а в семьях бывают трудности…
Йог делился своей музыкой со всеми нами, и для многих из вас его слова много значили, но в жизни многие держат важные слова и чувства внутри себя, потому что именно их сложнее всего бывает произнести вслух.
Так что, если вы можете, в память о нем в этом году, воспользуйтесь моментом, чтобы сделать глубокий вдох и сказать «Я люблю тебя» вслух.
Мы всегда думаем, что еще есть время, не так ли? Но может быть, на самом деле уже позже, чем кажется…
Хорошего Рождества всем…
и как бы сказал наш дорогой Йог…
Берегите себя».
Бойфренд музыканта Фади Фаваз почтил память Джорджа Майкла постом в инстаграме.
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