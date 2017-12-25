Сегодня прошел ровно год со смерти Джорджа Майкла. Семья музыканта опубликовала на официальном сайте Джорджа Майкла пронзительное письмо для всех поклонников его творчества.

Джордж Майкл навсегда связал себя с Рождеством, еще когда написал трек Last Christmas , когда он пел в группе Wham! — для многих эта песня стала гимном Рождества. В письме близкие Майкла тепло называют его Йогом, благодарят поклонников и со светлой печалью пишут, как нелегко слушать Last Christmas, которую часто крутят по радио и в магазинах, которая доносится из окон проезжающих автомобилей.

Публикуем отрывок из письма:

«Это Рождество без него будет трудным, но мы знаем, что в годовщину нашей утраты мы не одиноки в скорби, ведь печаль нашей большой семьи и наших настоящих друзей разделяют многие из вас.

Мы находимся «в том самом возрасте» и понимаем, что в этом году многие из вас тоже пережили тяжелые потери.

Йог, который любил Рождество, и всегда надеялся, что выпадет снег … хотел бы, чтобы каждый, кто восхищался им и любил его (да — он знал, что так и было!!), уделил немного времени тому, чтобы насладиться его музыкой и подумать о нем с теплотой, убедиться, что проводит время в кругу семьи и друзей и ценит это.

Как все мы знаем, Рождество — не всегда легкая пора, жизнь не идеальна, а в семьях бывают трудности…

Йог делился своей музыкой со всеми нами, и для многих из вас его слова много значили, но в жизни многие держат важные слова и чувства внутри себя, потому что именно их сложнее всего бывает произнести вслух.

Так что, если вы можете, в память о нем в этом году, воспользуйтесь моментом, чтобы сделать глубокий вдох и сказать «Я люблю тебя» вслух.

Мы всегда думаем, что еще есть время, не так ли? Но может быть, на самом деле уже позже, чем кажется…

Хорошего Рождества всем…

и как бы сказал наш дорогой Йог…

Берегите себя».

Бойфренд музыканта Фади Фаваз почтил память Джорджа Майкла постом в инстаграме.

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