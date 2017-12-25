1.
AirPods
Цена: ₽12000
Идеальный подарок для начальника или друга-меломана, который постоянно жалуется на спутавшиеся наушники.
2.
Бутсы Predator Tango 18+
Цена: ₽6400
Обновленная линейка любимых кроссовок Зидана и Бекхэма состоит из двух версий — уличных Predator Tango 18+ и Predator 18+ для игры на поле или искусственном покрытии. Кроссовки — отличный подарок в преддверии чемпионата мира по футболу, который в 2018 году принимает Россия.
3.
Чемодан Piquadro
Цена: около ₽35 000
Для активных и путешествующих.
4.
Подарочная карта Chop-Chop
Цена: ₽3000/5000/10000
Полезный и универсальный подарок, который можно вручить и другу, и коллеге, и родственнику.
5.
Парфюм Emporio Armani Stronger with you
Цена: ₽3930
Парфюм — всегда беспроигрышный вариант, особенно, если это Armani.
6.
Подписка на Esquire
Цена: ₽2160
Нескромно предлагаем купить другу/коллеге/родственнику подписку на Esquire, чтобы он был в курсе всех трендов в искусстве, кино, музыке, политике и стиле.
7.
Декантер Bork Z 600
Цена: ₽49880
Bork обещает насытить ваше вино кислородом за считанные минуты. Что ж, приобретение этого ценного подарка займет у вас считанные секунды.
8.
Книга «This Brutal World»
Цена: ₽4260
Эта книга украсит любую библиотеку, но особенно понравится тем, кто увлекается архитектурой. В сборник Питера Чадвига вошли работы Захи Хадид, Дэвида Чипперфилда, Ле Корбюзье, Фрэнка Райта и других знаменитых архитекторов 20 века.
9.
Shiseido Total Revitalizer
Цена: ₽5970
Бестселлер от Shiseido борется с обезвоживанием и видимыми признаками старения кожи.
10.
Шарф Uniqlo
Цена: ₽1499
Этот шарф согреет холодной зимой.