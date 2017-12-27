Видео на трек Hide с альбома LP1, который вышел в 2014 году, FKA Twigs снимала совместно с изданием Dazed и лейблом Young Turks, чьим подписантом является. Клип стал одной из работ цикла Visionaries, в котором также приняли участие Sampha и Каролин Полачек.

Hide снимался в новогоднюю ночь с 2012 на 2013 год в мексиканском городе Тулум, где Young Turks проводили масштабную вечеринку. Локацией для съемок стал полуразрушенный дом внутри глухих тропиков. ​Посмотреть на живое выступление завораживающей не только своим голосом, но и внешностью исполнительницей пришли местные жители. Самые маленькие из них стали ко всему прочему частью музыкальной группы певицы.

