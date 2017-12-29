Видео на композицию Fjögur Píanó стало третьим в цикле работ, объединенных названием Valtari Mystery Film Experiment. Проект заключался в том, что группа выбрала дюжину режиссеров, дав каждому по $10 000 и полную свободу творчества. Каждый режиссер сам выбрал трек с альбома Valtari и имел право создать любой клип, который хотел. За видеоряд к Fjögur Píanó отвечала Альма Харель, автор ленты «Бомбейский пляж». Ее фильм получил приз на кинофестивале в Трайбеке.



Идея клипа складывается вокруг пары, которая застряла в порочном круге насилия и аддикции. В интервью The Wall Street Journal Альма рассказывала, что история в почти что 8-минутном коротком метре заключается в том, что Харель не понимает как можно выбраться из чего-либо, не причиняя при этом боли близкому человеку.



Главные роли в Fjögur Píanó исполнии Шайя Лабаф и Денна Томпсен. Сюжет был придуман Харель совместно с Лабаф, который является поклонником Альмы. Именно он написал ей фанатское письмо, в котором признался в любви к ее творчеству. В ответ на послание Харель предложила актеру роль в Fjögur Píanó.