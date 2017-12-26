Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главное слово 2017 года — «реновация». Второе место заняло слово «биткоин», третье — «хайп». Об этом сообщается на сайте «Год литературы 2017».

В списке также есть слова: «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство» («харассмент»).

В экспертный совет вошли известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы. Среди них — Вячеслав Курицын, Владимир Шаров, Татьяна Щербина, Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Андрей Архангельский, Марина Королева, Григорий Тульчинский, Михаил Эпштейн и другие.

Кроме того, эксперты выбрали пятнадцать авторских неологизмов («протологизмы»): «домогант», «гоп-политика», «зломенитый», «кумироточение», «обеззлобливающее», «сетячий образ жизни», «соворность», «дармолюб», «живоглупие», «незомбисимость», «матильдометр», «дерзюминка», «живолюдье», «достосрамный», «неозлобизм».

Ранее составители Оксфордского словаря назвали словом 2017 года youthquake — значимое культурное, политическое или социальное изменение, вызванное действиями или влиянием молодых людей.

Американский словарь Merriam-Webster выбрал словом года «феминизм».