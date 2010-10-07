Клуб бриджраннеров, в котором на сегодняшний день состоят около 30 человек, основал в 2004 году художник-граффитист Майк Саэс. Он начал бегать по утрам, чтобы поддерживать себя в форме и по-новому взглянуть на город. Потом стал звать с собой друзей, коллег и знакомых тусовщиков. Бриджраннеры ломают все правила бега на длинные дистанции: они едят и пьют что хотят и перед марафонами придерживаются такого режима, который напугал бы серьезных бегунов, — до 4 утра отрываются на вечеринках, танцуя до упаду.
«Иногда за нами увязываются велосипедисты или обычные бегуны, туристы кричат вслед что-то одобрительное. Как-то нас на два часа задержали полицейские, потому что мы бежали по закрытой зоне рядом с Бруклинским мостом. Долго проверяли документы, но никого не арестовали».
«Бегать по мостам — это как в метро ездить, ты видишь бедных и богатых, белых, черных, латиносов, азиатов. Не важно, насколько они разные, они все должны пересечь мост, чтобы куда-то добраться».
«Я ненавижу тренажеры и впадаю в ступор, когда во время бега приходится пялиться в экран телевизора или зеркало. Так здорово бежать посреди улицы между машинами — чувствуешь, что этот город твой, и ты как будто неуязвим. Однажды Кай Риджен взял и пробежался прямо по крыше такси. Он проделал это напротив довольно популярного ресторана La Esquina. Такое выносит мозг. Для меня это одна из главных радостей жизни в Нью-Йорке».
«Я не эксперт, но все, что я знаю о пробежках, я ненавижу. Но после каждого забега появляется какое-то маленькое теплое чувство, как будто я сделал что-то хорошее. И это единственная причина, по которой я продолжаю».
«Когда я бегу, все время смотрю на граффити, которыми расписан весь город. Всегда приятно видеть автографы друзей в неожиданных местах. А вообще, мне нравится бегать по мостам, потому что люди там не задерживаются. Идут по своим делам, никто ни к кому не пристает».