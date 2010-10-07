Клуб бриджраннеров, в котором на сегодняшний день состоят около 30 человек, основал в 2004 году художник-граффитист Майк Саэс. Он начал бегать по утрам, чтобы поддерживать себя в форме и по-новому взглянуть на город. Потом стал звать с собой друзей, коллег и знакомых тусовщиков. Бриджраннеры ломают все правила бега на длинные дистанции: они едят и пьют что хотят и перед марафонами придерживаются такого режима, который напугал бы серьезных бегунов, — до 4 утра отрываются на вечеринках, танцуя до упаду.